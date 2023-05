Continua a molestare l’ex moglie nonostante il divieto di avvicinamento. Arrestato

MARSALA – I Carabinieri della Stazione di San Filippo d i Marsala hanno arrestato, in ottemperanza ad un’ordinanza di aggravamento emessa dal GIP del locale Tribunale, un pregiudicato marsalese classe ’86 per il reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Il 37enne, in atto sottoposto al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, […]