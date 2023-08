Continua a pedinare l’ex compagna. Arrestato dai Carabinieri

TRAPANI – I Carabinieri della Stazione di Trapani hanno arrestato un pregiudicato trapanese di 54 anni in esecuzione di un’ordinanza di aggravamento emessa dal locale Tribunale.

L’uomo lo scorso mese di luglio, a seguito di continue minacce e pedinamenti nei confronti della ex compagna e della figlia, era stato sottoposto dai militari dell’Arma, al divieto di avvicinamento con l’applicazione del braccialetto elettronico “Anti stalking”.

Dopo soli 15 giorni veniva sorpreso per le vie della città mentre pedinava le vittime nascondendosi tra le auto in sosta per non farsi vedere. I Carabinieri lo hanno arrestato in violazione del provvedimento emesso dal Giudice.

L’autorità Giudiziaria, dopo aver vagliato le risultanze dei Carabinieri e la certosina attività messa in atto dagli stessi che documentava le reiterate violazioni, ha pertanto emesso l’odierno provvedimento restrittivo.

Il 54enne, al termine delle formalità di rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.