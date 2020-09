Continua domani la rassegna “Letture nel Chiostro“

PARTANNA – Continua la rassegna “Letture nel Chiostro”, voluta dall’assessora al Comune di Partanna Noemi Maggio e da tutta l’amministrazione.

L’appuntamento è per domani, 11 settembre, alle ore 18:30 nel

Chiostro dell’ex monastero delle Benedettine.

La giornalista Jana Cardinale dialogherà con l’autrice del libro “Il dito ritrovato”,

Francesca Picone .

Una storia di destini incrociati sullo sfondo di eventi disastrosi che hanno segnato la vita di molte persone, come il terremoto in Abruzzo.