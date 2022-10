Continua protesta olivicoltori. Alfano: “È necessario un consorzio”

CASTELVETRANO – Il sindaco Enzo Alfano, ieri pomeriggio (8 ottobre), ha preso parte alla seconda manifestazione promossa dagli olivicoltori della Valle del Belice, che hanno lanciato un grido d’allarme per la grave crisi che sta colpendo il comparto, tra rincari e il calo del prezzo imposto dai grandi commercianti di olio e di olive. Durante […]

CASTELVETRANO – Il sindaco Enzo Alfano, ieri pomeriggio (8 ottobre), ha preso parte alla seconda manifestazione promossa dagli olivicoltori della Valle del Belice, che hanno lanciato un grido d’allarme per la grave crisi che sta colpendo il comparto, tra rincari e il calo del prezzo imposto dai grandi commercianti di olio e di olive.

Durante l’incontro, tenutosi presso il piazzale del parcheggio del Centro Commerciale Belicittà, è stato fatto il punto della situazione, in seguito alle riunioni in Prefettura sulla problematica.

“È necessario creare un consorzio, per avere maggior peso all’interno della filiera, che parte dalla raccolta di un prodotto di alta qualità. – dichiara il sindaco – Sosterrò gli agricoltori in questa iniziativa e in ogni azione al fine di scongiurare il collasso di un settore, che rappresenta il fiore all’occhiello dell’economia locale e che da anni subisce forti penalizzazioni.”