TRAPANI – Continuano a Trapani gli appuntamenti del Festival Organistico “Città di Trapani”, organizzati dall’Amministrazione Comunale di Trapani e dall’Ente Luglio Musicale Trapanese, in collaborazione con la rivista culturale on line Loft Cultura, l’Associazione ‘Ciuri’, e la direzione artistica di Leonardo Nicotra, dalla cui idea ha preso il via l’evento: un ciclo di concerti per organo tutti in programma alla Cattedrale San Lorenzo, con ingresso libero e gratuito, che si concluderà sabato 30 aprile.

Questi gli ultimi due appuntamenti in calendario:

Sabato 23 aprile Vespri d’Organo – In tempo di Pasqua, alle ore 19.30

Con Claudio Di Massimantonio (organo) Musiche di Bruhns, Walther, Bach, Schneider, Schumann, Alain, Villasenor, Lefebure Wèly.

Sabato 30 aprile, alle ore 19.30

Con Leonardo Nicotra (organo) e Lucia Nicotra (soprano) Musiche di Bach, pergolesi, Boelmann, Franck, Vierne, Widor.

La manifestazione ha l’intento di valorizzare il patrimonio organario nella nostra provincia che è di tutto riguardo e testimonia una tradizione passata che, attraverso l’attività concertistica si intende recuperare, compresi i tanti strumenti di pregevole fattura che sono abbandonati.