Continuano i concerti a Partanna: domenica 5 settembre, Alice, e lunedì 6 settembre, Arisa, al Teatro Lucio Dalla

PARTANNA – Prosegue con successo la 19esima edizione di Artemusicultura, la kermesse organizzata dal Comune di Partanna con il patrocinio della Regione Siciliana e dell’Unione dei Comuni della Valle del Belice che ieri sera (1 settembre) ha ospitato al Teatro ‘Lucio Dalla‘ il cantautore Fabio Concato in una delle tappe del suo tour “Musico Ambulante 2021”.

L’estate del territorio belicino è stata caratterizzata da importanti rappresentazioni artistiche, musicali e teatrali, in piena sicurezza e nel rispetto delle normative anti Covid -19 vigenti.

Il prossimo appuntamento con la grande musica è confermato per il 5 settembre con ALICE canta BATTIATO. L’indomani, il 6 settembre, si esibirà ARISA in concerto nel suo “Ortica Live Tour”. I biglietti si possono acquistare nei circuiti delle prevendite abituali o presso il botteghino del Teatro il giorno del concerto a partire dalle ore 19. Come sempre, per coloro che non sono in possesso del Green pass, sarà possibile sottoporsi a un tampone rapido gratuito e, per chi volesse, ricevere anche una dose di vaccino anti Covid a partire dalle ore 19 e fino alle ore 21.30 sempre nello spazio adiacente al Teatro ‘Dalla’. Due, invece, gli appuntamenti annullati dalle rispettive produzioni in tutto il territorio siciliano, e quindi anche a Partanna: quello del 4 settembre con Stefano De Martino, Biagio Izzo e Francesco Paolantoni e il loro “Che coppia noi tre” The Show, e quello del 7 settembre con Tosca in concerto.