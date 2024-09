Continuano i concerti al Parco archeologico di Selinunte: I Sing Sicily il 5 settembre, Lugano Percussion Ensemble il 7

SELINUNTE – A Selinunte nel Parco l’estate non è finita, anzi. Continuano infatti i concerti: giovedì prossimo (5 settembre) alle 21 dinanzi al Tempio di Hera, I Sing Sicily, immersione nei più autentici suoni e nelle immagini più calorose che si possono immaginare in terra siciliana. Sabato (7 settembre) alle 21.30 al Baglio Florio toccherà invece a Light Percussion, prezioso concerto con protagonista il Lugano Percussion Ensemble. Biglietti: www.coopculture.it

I Sing Sicily è un lungo respiro che riempie orecchie, occhi, cuore e anima della Sicilia più tipica, tradizionale e riconoscibile. È un invito a lasciarsi intrigare da una terra fatta per affascinare. Lo ha ideato il castelvetranese Maurizio Filardo, autore e arrangiatore di canzoni per Arisa e Noemi, ma soprattutto è tra i direttori artistici e d’orchestra del Festival di Sanremo. E da “siciliano emigrato” Filardo ha trasferito in I Sing Sicily, il suo amore per l’Isola. L’ensemble è formato da Giuseppe Mangiaracina (basso), Fabrizia Pandimiglio (violoncello), Davide Brambilla (fisarmonica e flicorno), Rino Pecorelli (corno) e Lucy Campeti (voce). Biglietto: 10/8 euro.

Il Lugano Percussion Ensemble è una vivacissima formazione svizzera, dedita da anni allo sviluppo del repertorio per percussioni, attraverso autori svizzeri e italiani, per performance eccentriche e anticlassiche. Il programma comprende classici del repertorio per percussioni di Reich, Zivkovic, Thierry De Mey e brani di recente composizione di Steinauer, Platini Bonzanigo e Staffelbach. Il Lugano Percussion Ensemble – nato nel 2018 da un gruppo di giovani percussionisti di talento che condividevano la medesima passione – si occupa della divulgazione della musica contemporanea, collaborando con compositori alla ricerca di un linguaggio di ultima generazione. La formazione, unica come genere nella Svizzera italiana, è composta da sei percussionisti professionisti in stretto dialogo con altre realtà internazionali [ www.lpensemble.com]. Biglietto: 15/10 euro.