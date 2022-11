Contrasto alla violenza sulle donne: i Centri di Aggregazione Giovanile organizzano iniziative a Trapani e Paceco

TRAPANI – Contrastare il fenomeno della violenza sulle donne attraverso iniziative di sensibilizzazione e azioni informative radicate sul territorio, che coinvolgano minori, famiglie, associazioni, istituzioni. Questo l’obiettivo dei Centri di Aggregazione Giovanile del “Progetto Tutoring e Peer Education” realizzato nell’ambito del Piano di Zona del Distretto Socio-Sanitario n. 50 e gestito dal Consorzio Solidalia che, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne promuove alcuni eventi nei territori di Trapani e Paceco, con il sostegno istituzioni, associazioni, parrocchie, esperti e educatori. Un tema di grande attualità, che richiede ogni giorno il consolidamento educativo sul rispetto dell’altro e sull’abbattimento di atteggiamenti discriminanti, violenti, di intolleranza nei confronti dell’universo femminile.

Venerdì 25 novembre, a partire dalle 16, i minori dei Centri di Aggregazione Giovanile di Trapani (San Pietro, Sacro Cuore, Villa Rosina, Pertini), parteciperanno all’evento “Rinascere da un fiore”, realizzato in collaborazione con il Comune – settore Servizi per l’Ambiente. Con l’occasione verranno seminati, in uno spazio verde all’interno della Villa Comunale Margherita, piante e bulbi, in memoria delle vittime di femminicidio. Un gesto che rappresenta anche un importante segno di rinascita per chi è riuscito a dire no alla violenza. Si terrà inoltre un flash mob di sensibilizzazione contro la violenza di genere, che avrà come protagonisti gli stessi minori.

Lunedì 28 novembre alle 17 a Paceco, in collaborazione con l’Amministrazione comunale e la Parrocchia Regina Pacis, si svolgerà l’ultima fase del progetto “Una panchina rossa… per ricordare e non dimenticare”. Per l’occasione, verrà inaugurata una panchina rossa, realizzata dai minori del C.A.G. territoriale insieme ai volontari del Servizio Civile della Caritas Diocesana di Trapani, e gli alunni del PCTO dell’Istituto Rosina Salvo di Trapani.

Alla manifestazione parteciperà il Sindaco Giuseppe Scarcella, l’Assessore Teresa Soru, l’Assistente Sociale Fabiana Cafiero, don Enzo Basiricò, parroco della parrocchia Regina Pacis, e la Coordinatrice del Servizio CAG per il Consorzio Solidalia Alice Castelli.