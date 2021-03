Contratto universitario per l’ingegnere partannese Enzo Nastasi

PALERMO – Enzo Nastasi, ingegnere tecnologo dell’INAIL, a seguito dell’Accordo Operativo tra l’INAIL e l’Università degli Studi di Palermo, ha ottenuto (per meriti scientifici e tecnologici) l’incarico di Docente a Contratto per l’Università di Palermo sui “Sistemi di gestione della sicurezza” (AA 2020/2021) del Corso di Laurea sperimentale ad orientamento professionale in Ingegneria della Sicurezza […]

PALERMO – Enzo Nastasi, ingegnere tecnologo dell’INAIL, a seguito dell’Accordo Operativo tra l’INAIL e l’Università degli Studi di Palermo, ha ottenuto (per meriti scientifici e tecnologici) l’incarico di Docente a Contratto per l’Università di Palermo sui “Sistemi di gestione della sicurezza” (AA 2020/2021) del Corso di Laurea sperimentale ad orientamento professionale in Ingegneria della Sicurezza (UNIPA), di recente istituzione. Nastasi è autore di oltre 70 pubblicazioni scientifiche (tra cui diversi libri e monografie) e da circa 30 anni rappresenta l’INAIL in Commissioni Ispettive e Tecniche; in ultimo, nel periodo dell’emergenza sanitaria, ha fatto parte del gruppo nazionale INAIL di validatori dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI).

Oltre alla Docenza, l’ing. Nastasi, dovrà curare in modo fattivo la collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria. In questa ottica al fine di avvicinare gli studenti al mondo del lavoro saranno organizzati Seminari, Mini Corsi Universitari su specifiche tematiche: gestione delle attrezzature di sollevamento materiali e persone, gestione delle attrezzature a pressione e impianti termici, gestione tecnica dell’Amianto, ecc.. Un particolare Focus sarà orientato sull’introduzione dell’Ingegneria della Resilienza al fine di promuovere la sicurezza e la salute nei sistemi complessi. In detti approfondimenti saranno coinvolti altri funzionari dell’INAIL.