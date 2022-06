Contributo di 60 mila euro per la sistemazione dei marciapiedi del corso

PARTANNA – Con delibera n. 109 dell’08 giugno 2022, la Giunta Municipale di Partanna ha approvato il progetto per l’esecuzione di “lavori per la sistemazione di tratti di pavimentazione stradale e marciapiedi lungo la Via Vittorio Emanuele”, per la cui realizzazione l’Amministrazione ha avuto assegnati dal Ministero dell’Interno – con Decreto del 14 gennaio 2022 […]

PARTANNA – Con delibera n. 109 dell’08 giugno 2022, la Giunta Municipale di Partanna ha approvato il progetto per l’esecuzione di “lavori per la sistemazione di tratti di pavimentazione stradale e marciapiedi lungo la Via Vittorio Emanuele”, per la cui realizzazione l’Amministrazione ha avuto assegnati dal Ministero dell’Interno – con Decreto del 14 gennaio 2022 del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali – un contributo di 60 mila euro per l’anno in corso. Tale cifra rientra nei contributi finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell’arredo urbano. Si tratta di lavori la cui esecuzione deve essere espletata entro il termine inderogabile del 30 luglio 2022. Il responsabile del procedimento è il geometra Salvatore Bonura, a capo del V SETTORE, SERVIZI ALLA CITTA’ e AUTOPARCO.

“L’intervento per la manutenzione straordinaria lungo la via Vittorio Emanuele – afferma il sindaco Nicolò Catania – rappresenta un ulteriore passo verso il cittadino. Abbiamo tale zona ad alta abitabilità e il nostro centro storico che rimane il salotto della nostra casa, e che come tale deve saper accogliere e rendere il più decoroso possibile il soggiorno a noi e ai nostri ospiti”.