Controlli ad attività commerciali dei Nas. Sanzioni e segnalazioni

PANTELLERIA – I Carabinieri del N.A.S. (Nucleo Antisofisticazione e Sanità) di Palermo, col supporto dei colleghi della locale Stazione, hanno eseguito una serie di controlli nei confronti di diverse attività commerciali insistenti sull’Isola di Pantelleria precisamente 1 laboratorio di analisi, 4 farmacie, 3 villaggi turistici e 1 ristorante.

All’esito di predetta attività, che si inquadra nel più grande progetto denominato “Estate Tranquilla 2022”, venivano accertate diverse violazioni. Due farmacie presentavano delle irregolarità nel registro di entrata ed uscita degli stupefacenti, scattava per i responsabili una sanzione pari a 500 euro, in due hotel/villaggio invece venivano riscontrate carenze igieniche ed alcune inadeguatezze strutturali per le quali scattava la sanzione di 1000 euro e la segnalazione al Dipartimento di prevenzione dell’A.S.P. di Trapani.

Continuano senza sosta i controlli mirati da parte del N.A.S. nelle zone ad elevata affluenza turistica site nella nostra provincia.