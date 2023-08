Controlli alla circolazione stradale. Tre denunciati per guida sotto effetto di alcol e droga

TRAPANI – I Carabinieri della Compagnia di Trapani, nei giorni scorsi, hanno intensificato i servizi esterni finalizzati al rispetto del codice della strada al fine di contrastare il fenomeno degli incidenti stradali dovuti alla guida in stato di alterazione.

All’esito dei servizi sono state tre le persone denunciate all’Autorità Giudiziaria e due segnalate alla locale Prefettura per la detenzione di modica quantità di sostanze stupefacenti per uso personale.

Durante i controlli al codice della strada sono stati denunciati un 39enne e un 21enne per guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche in quanto sottoposti al test dell’etilometro sarebbe stato riscontrato, dagli operanti, un tasso ben al di sopra dei limiti consentiti dalla legge.

Sempre nell’ambito di circolazione stradale a finire nella fitta rete di controlli è stato un pregiudicato trapanese di 31 anni che, sottoposto ad accertamenti tossicologici presso il locale nosocomio, sarebbe risultato positivo all’uso di cocaina e metadone e per questo denunciato per guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti.