Controlli antimovida. Tre denunce dei Carabinieri

TRAPANI – I Carabinieri della Compagnia di Trapani, durante dei servizi di controllo della movida in città, hanno denunciato tre persone per diversi reati e segnalato alla Prefettura diversi soggetti sorpresi in possesso di droga per uso personale.

Un 27enne salemitano sarebbe stato fermato alla guida della propria autovettura in stato di alterazione psicofisica dovuto all’assunzione di bevande alcoliche e, sottoposto a perquisizione, trovato in possesso di sostanza stupefacente tipo crack.

Due trapanesi di 25 e 64 anni invece, fermati ad un posto di blocco e sottoposti a perquisizione, sono stati trovati in possesso di due coltelli di genere vietato.

Nell’ambito del medesimo contesto operativo sono state segnalate alla Prefettura di Trapani 11 persone in quanto trovati in possesso di sostanza stupefacente per uso personale.