Controlli dei Nas a ospedali e ambulatori su prenotazioni e liste d’attesa

TRAPANI – I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità (NAS) di Palermo hanno eseguito delle attività ispettive e verifiche documentali sulla regolarità e sulle tempistiche delle liste di attesa per prestazioni specialistiche ed ambulatoriali.

Sono state ispezionate circa 10 strutture tra ospedali e ambulatori di tutta la provincia e, all’esito dell’attività, sarebbe emerso che alcune di esse avrebbero sospeso, nel mese di agosto, l’erogazione delle prenotazioni, mentre in sette casi la gestione delle prenotazioni non era attuata correttamente nei tempi ed in relazione alle tipologie delle liste. In una struttura infine le prenotazioni delle visite non avvenivano tramite il sistema informatico del centro unico di prenotazione ma gestite direttamente da personale con registro cartaceo.

Tutte le irregolarità sono state segnalate all’assessorato della salute della regione siciliana per l’adozione dei provvedimenti di competenza.