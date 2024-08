Controlli dei Nas ad attivita’ commerciali. Sequestrati circa 400 kg di prodotti ittici

MAZARA DEL VALLO – I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità (NAS) e del Comando Compagnia di Mazara del Vallo, hanno proceduto al sequestro di quasi 400 Kg. di prodotti ittici (per un valore di circa 12 mila euro), appartenenti ad un’azienda del posto, pronti per essere commercializzati.

Dall’ispezione dei Carabinieri del NAS è emerso che i prodotti sequestrati sarebbero stati trattati in difformità alle norme di autocontrollo basate sui principi del sistema HACCP motivo per il quale è scattata anche una sanzione di circa 2 mila euro.