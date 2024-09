Controlli dei Nas alle cantine vinicole. Sequestri e sanzioni

MAZARA DEL VALLO – I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Palermo, con il supporto dei militari della Compagnia di Mazara del Vallo hanno effettuato verifiche ed ispezioni ad attività commerciali operanti nel settore vitivinicolo nei territori di Marsala e Mazara del Vallo.

All’esito dell’attività i militari hanno

sequestrato 980 bottiglie di vino bianco (circa 750 litri) prive della prevista tracciabilità delle materie prime impiegate per garantirne la sicurezza della filiera alimentare e 4.000 litri di vino sfuso contenuto in silos in quanto privo di documentazione della cantina di provenienza;

riscontrato il mancato aggiornamento del registro di vinificazione e la mancata comunicazione all’Agenzia delle Dogane dell’aggiornamento della planimetria dei vasi vinari presenti in cantina, comminando al legale rappresentante sanzioni amministrative per circa 5.000 euro.