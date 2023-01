Controlli del fine settimana. 5 denunciati

TRAPANI – I Carabinieri della Compagnia di Trapani, nel fine settimana appena trascorso, hanno eseguito una serie di servizi volti alla prevenzione e repressione di reati predatori, spaccio di sostanze stupefacenti e rispetto del codice della strada denunciando 5 persone.

Un pregiudicato trapanese di 41 anni, arrestato circa un anno fa per il furto di uno scooter, è stato denunciato per guida senza patente perché revocata con reiterazione nel biennio. Due pregiudicati trapanesi di 24 e 74 anni sono stati invece denunciati per porto di armi od oggetti atti ad offendere poiché a seguito di perquisizione sono stati trovati in possesso di una mazza di ferro ed un coltello di genere vietato, sottoposti a sequestro.

Una ragazza di 20 anni è stata denunciata per guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti in quanto, rimasta coinvolta in un incidente stradale, è stata trasportata presso l’ospedale di Trapani e dalle analisi del sangue sarebbe risultata positiva al test dei Cannabinoidi.

Infine un 27enne di Valderice è stato deferito per guida sotto l’influenza di alcol poiché sorpreso alla guida del proprio veicolo con un tasso alcolemico ben superiore ai limiti consentiti.