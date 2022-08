Controlli di Ferragosto. tre denunciati e tre segnalati dai Carabinieri

MARSALA – I Carabinieri della Compagnia di Marsala, durante i controlli straordinari di Ferragosto eseguiti nei giorni 15 e 16 appena trascorsi, hanno denunciato 3 soggetti e segnalato altrettante persone alla Prefettura di Trapani quali assuntori non terapeutici di sostanze stupefacenti.

Già dalla notte di ferragosto i militari dell’Arma di Marsala con il supporto dei colleghi del 12° Reggimento Carabinieri Sicilia hanno messo in atto una serie di servizi di controllo del territorio finalizzati al contrasto di turbative all’ordine ed alla sicurezza pubblica su tutto il territorio lilibetano terminati nella giornata di ieri (16 agosto).

All’esito di predetti servizi sono stati denunciati tre soggetti tra cui un marsalese classe 70 sorpreso alla guida in possesso di tre dosi di sostanza stupefacente tipo hashish, la successiva perquisizione domiciliare permetteva di rinvenire ulteriori 12 grammi della medesima sostanza suddivisa in dosi.

Una donna classe 77 nata a Ferrara ma residente da tempo a Marsala è stata invece deferita all’A.G. in quanto, sottoposta a controllo dai militari operanti, avrebbe celato all’interno dello zainetto una balestra di genere vietato da 80 libbre con dardo in alluminio.

Un 40enne marsalese invece, sottoposto tempo addietro al divieto di accesso alle aree urbane (DACUR), è stato sorpreso in pieno centro mentre avrebbe esercitato l’attività di parcheggiatore abusivo.

Ai tre soggetti segnalati alla locale Prefettura sono stati sequestrati invece circa 1 grammo di cocaina e 4 grammi di marijuana.