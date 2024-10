Controlli dei Carabinieri nel settore olivicolo nella provincia di Trapani

TRAPANI – Con l’avvio della campagna olivicola nella Provincia di Trapani, nel quadro delle attività avviate d’intesa con la Prefettura di Trapani per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro per il contrasto al “lavoro nero”, i Carabinieri del Comando Provinciale di Trapani, con il fondamentale contributo delle proprie articolazioni di specialità (Nucleo Ispettorato del Lavoro di Trapani, Nucleo Antisofisticazione e Sanità e Centro Anticrimine Natura di Palermo), hanno eseguito, fra il 22 e il 25 ottobre scorsi, una serie di controlli nei confronti delle aziende del settore per verificare l’impiego di manodopera irregolare e il rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e ambientale.

In particolare sono stati controllati 6 oleifici e 5 aziende agricole e, all’esito delle attività ispettive sono state riscontrate, a vario titolo, numerose irregolarità quali:

in tre ditte, l’ impiego di 5 lavoratori in nero (tre dei quali di nazionalità straniera) sui 32 complessivamente controllati motivo per il quale, oltre alle sanzioni, nei confronti di una ditta è stato emanato il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale;

a fattor comune:

o installazione di impianti di videosorveglianza (con possibile controllo dei lavoratori), in assenza di accordo sindacale o autorizzazione dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Trapani;

o violazioni in materia antinfortunistica per omesso aggiornamento e custodia del documento di valutazione dei rischi, mancata sottoposizione dei lavoratori a visita medica, mancata consegna dei D.P.I., mancata informazione e formazione dei lavoratori sui rischi dell’attività lavorativa.

Complessivamente sono state irrogate sanzioni amministrative per 28.700 € e comminate contravvenzioni per 24.312 €.