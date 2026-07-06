Controlli straordinari dei Carabinieri a Piazzale Ilio

TRAPANI – I Carabinieri della Compagnia di Trapani, in aggiunta ai normali servizi istituzionali e in aderenza anche alle determinazioni assunte in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, hanno eseguito dei controlli straordinari di controllo del territorio presso Piazzale Ilio.

Spesso si ricevono segnalazioni da parte di privati cittadini che indicano in quell’area la presenza di giovani che, con ciclomotori e motocicli compiono manovre pericolose all’interno del piazzale e arrecano disturbo e pericolo per l’incolumità degli altri utenti della strada.

Il servizio ha portato a una serie di sanzioni per violazioni al codice della strada per un totale di quasi 3 mila euro tra le quali:

– modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli;

– mancato uso del casco protettivo e sollevamento della ruota anteriore del motociclo.

Contemporaneamente sono stati eseguiti dei controlli volti a prevenire e reprimere il fenomeno dei cosiddetti “parcheggiatori abusivi” e l’attività ha portato a un soggetto a cui in tre circostanze diverse sono state elevate, come previsto dalla normativa, 3 distinte sanzioni amministrative per un valore complessivo di circa 4.600 €.

I servizi proseguiranno anche nei prossimi giorni e nelle prossime settimane considerata anche l’elevata affluenza dell’area che rappresenta un importante interscambio della città molto utilizzata anche dai numerosi turisti che raggiungono il capoluogo in questo periodo dell’anno.