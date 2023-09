Controllo del territorio. Denunciate 4 persone dai carabinieri

MARSALA – I Carabinieri della Compagnia di Marsala, durante i servizi svolti nel weekend per potenziare gli interventi a tutela della sicurezza nel centro cittadino, con un focus sulle aree più calde della “movida” e sulla sicurezza stradale, hanno denunciato per vari reati 4 persone e segnalato alla Prefettura di Trapani 10 soggetti per la detenzione di modica quantità di sostanze stupefacenti. In particolare sono stati denunciati:

in ordine al reato di ricettazione, un marsalese classe 1995 , sarebbe stato sorpreso alla guida di un’autovettura risultata oggetto di furto;

, sarebbe stato sorpreso alla guida di un’autovettura risultata oggetto di furto; un 33enne di Marsala , benché sottoposto alla detenzione domiciliare, non sarebbe risultato presente al controllo eseguito dai Carabinieri presso la propria abitazione dalla quale si sarebbe allontanato arbitrariamente e senza un giustificato motivo;

, benché sottoposto alla detenzione domiciliare, non sarebbe risultato presente al controllo eseguito dai presso la propria abitazione dalla quale si sarebbe allontanato arbitrariamente e senza un giustificato motivo; un 38enne marsalese in quanto, a seguito di perquisizione personale, sarebbe stato trovato in possesso di un coltello a serramanico di genere vietato;

in quanto, a seguito di perquisizione personale, sarebbe stato trovato in possesso di un coltello a serramanico di genere vietato; un guineano, classe 1999, senza fissa dimora, per furto in abitazione e ricettazione, trovato in possesso di oggetti presumibilmente rubati.