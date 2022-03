Convegno a Palermo su gestione dei rifiuti in Sicilia: come uscire dalla crisi?

PALERMO – Un Convegno su “Gestione dei rifiuti in Sicilia: come uscire dalla crisi?” si terrà a Palermo, all’Università di Palermo – Dipartimento di Ingegneria – Aula Capitò, il 7 marzo 2022, dalle 9.00 alle 14.00. Il Convegno sarà un momento di dialogo fra rappresentanti istituzionali, mondo economico e della ricerca, società civile, imprenditori e […]

PALERMO – Un Convegno su “Gestione dei rifiuti in Sicilia: come uscire dalla crisi?” si terrà a Palermo, all’Università di Palermo – Dipartimento di Ingegneria – Aula Capitò, il 7 marzo 2022, dalle 9.00 alle 14.00.

Il Convegno sarà un momento di dialogo fra rappresentanti istituzionali, mondo economico e della ricerca, società civile, imprenditori e studenti per confrontarsi sullo stato dell’arte del ciclo dei rifiuti in Sicilia e sulla sostenibilità degli interventi previsti nel nuovo piano regionale siciliano a diversi mesi dalla sua entrata in vigore.

Per prenotare la partecipazione in presenza o on-line scrivere a sezionesicilia@aidic.it