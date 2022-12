Convegno al Baglio Florio | Venerdì 2 dicembre ore 15 Dopo 40 anni, ritorna la Camminata Selinuntina

SELINUNTE – Venerdì (2 dicembre), dalle 15 al Baglio Florio del Parco archeologico di Selinunte, si discuterà di “Percorsi culturali tra passato e futuro: un’archeologia per tutti – Archeologia pubblica a Selinunte” nel corso di un convegno promosso e organizzato dalla Rotta dei Fenici – Itinerario Culturale del Consiglio d’Europa in collaborazione con il Parco archeologico, […]

SELINUNTE – Venerdì (2 dicembre), dalle 15 al Baglio Florio del Parco archeologico di Selinunte, si discuterà di “Percorsi culturali tra passato e futuro: un’archeologia per tutti – Archeologia pubblica a Selinunte” nel corso di un convegno promosso e organizzato dalla Rotta dei Fenici – Itinerario Culturale del Consiglio d’Europa in collaborazione con il Parco archeologico, per promuovere una riflessione attuale sul ruolo dell’archeologia nella percezione e costruzione dell’identità locale. Il tema prende spunto dalle iniziative avviate dal Parco che mettono al centro la comunità locale e il suo rapporto con il patrimonio culturale e paesaggistico; iniziative che trovano un facile terreno di confronto nelle attività che la Rotta dei Fenici propone dal 2003 e che vanno proprio in questa direzione.

Un primo evento sarà la domenica successiva (4 dicembre), giornata di apertura gratuita del Parco che già vede in programma visite guidate tematiche: ma ritornerà la Camminata Selinuntina, nata quarant’anni fa, su iniziativa di Angela Calabrese Liotta con gli studenti del Liceo locale, nel Parco che stava per nascere. Oggi molti degli studenti di allora, sono docenti o genitori: saranno loro a passare idealmente il testimone ai cittadini di domani. Dalle 9 alle 12 presso la Collina Orientale del Parco, La Rotta dei Fenici, con il Parco di Selinunte, il Gruppo archeologico Selinunte e l’IISS “Cipolla, Pantaleo, Gentile” organizzano un programma di visite, performance, drammatizzazioni e incontri – con protagonisti gli studenti – alla scoperta dell’area archeologica, con la guida degli studenti dei licei di Castelvetrano.

IL CONVEGNO – 2 dicembre

Due le tavole rotonde previste: la prima approfondirà il tema dell’archeologia pubblica e del coinvolgimento della comunità; la seconda approfondirà il tema della comunicazione dell’archeologia declinata in vari settori. In collaborazione con i Gruppi Archeologici d’Italia, l’Istituto Alberghiero IPSEOA Virgilio Titone di Castelvetrano

PROGRAMMA

ORE 15.00

FELICE CRESCENTE, Direttore Parco Archeologico Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria

Saluti delle Autorità Regionali

ANTONIO BARONE, Direttore La Rotta dei Fenici – Itinerario Culturale del Consiglio d’Europa

ALBERTO SCUDERI, Vice Direttore Nazionale Gruppi Archeologici d’Italia

Tavola rotonda:

ARCHEOLOGIA PUBBLICA, IDENTITÀ e SVILUPPO DEL TERRITORIO

MASSIMO BOTTO, Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale – CNR

FERDINANDO MAURICI, Soprintendente del Mare, Regione Siciliana

ANA MARIA NIVEAU DE VILLEDARY Y MARINAS, Università di Cadice (Spagna)

TATIANA PEDRAZZI, Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale – CNR

LUCA PEYRONEL, Università degli Studi di Milano

ALBERTO SAMONÀ, giornalista e scrittore

Tavola rotonda:

COME L’ARCHEOLOGIA COMUNICA CON IL PUBBLICO

NADIA CANU, Fondazione Mont’e Prama

EUGENIO FARIOLI VECCHIOLI, RAI Cultura

MAURIZIO FORTE, Duke University (USA)

LUCA PEYRONEL Università degli Studi di Milano