Convegno alla Lumsa su “La forza di dire no: la libertà inizia dalla scelta”

PALERMO – Mercoledì 7 maggio 2025, dalle 9.00 alle 13.30, presso l’Aula Magna dell’Università LUMSA di Palermo (via Parlatore 65), si terrà il convegno:

“La forza di dire no: la libertà inizia dalla scelta”

Il convegno nasce in risposta a una realtà sempre più critica: a Palermo, il consumo di droga, in particolare crack, è in forte crescita, con un impatto diretto su giovani e famiglie nei quartieri più vulnerabili della città. Il basso costo e la facile reperibilità di questa sostanza ne favoriscono l’uso anche tra adolescenti, con conseguenze psichiatriche gravi. Quartieri come Ballarò, Albergheria, Sperone e Borgo Vecchio sono diventati aree critiche sia per lo spaccio che per il consumo, spesso visibile anche all’aperto.

Il convegno propone una riflessione multidisciplinare su prevenzione, cura, giustizia e responsabilità sociale.

Interventi istituzionali:

Prof. Francesco Bonini – Rettore Università LUMSA

Prof. Giampaolo Frezza – Direttore Dipartimento LUMSA Palermo

On. Alessandro Aricò – Assessore regionale Infrastrutture e Mobilità

Prof.ssa Giovanna Perricone – Garante Infanzia e Adolescenza

Dr. Walter Messina – Direttore Generale ARNAS Civico – Di Cristina – Benfratelli

Introduce e modera:

Prof. Giuseppe Mannino – Università LUMSA

Relazioni previste:

Prof. Daniele La Barbera – Università di Palermo

“Dimensioni del rischio additivo tra individuo e società”

Prof. Antonio Mangione – LUMSA

“Politica criminale e tossicodipendenza”

Prof.ssa Cinzia Mantegna

“Il ruolo del servizio sociale”

Biagio Sciortino – Presidente Intercear

“Comunità terapeutiche e percorsi innovativi”

Prof. Alessandro Pulvirenti – LUMSA

“Il trattamento penale del tossicodipendente”

Dr. Francesco Zavatteri – APS La casa di Giulio

“Il crack a Palermo: quali le azioni da intraprendere?”

Dr.ssa Elisabetta Scirè – Policlinico P. Giaccone

“La forza di dire sì alla vita: per…donare”

Durante l’evento, lettura della Lettera di un giovane a cura di Carola Pace e Mattia Zoncu.