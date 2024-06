PANTELLERIA – È in programma martedì 25 giugno alle ore 17.30, presso il Circolo UNIONE di Scauri (Piazza San Gaetano – Scauri) il convegno dal tema: “Pantelleria e Lanzarote. Giardini e paesaggi di acqua, di fuoco e di terra”. L’evento, organizzato dall’Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria, sarà un’occasione significativa per esplorare approfonditamente gli aspetti naturalistici e culturali dei paesaggi delle due isole vulcaniche, nonché per valorizzare i luoghi di interesse legati all’architettura rurale.

Dopo l’introduzione a cura di Italo Cucci, Commissario Straordinario Parco Nazionale Isola di Pantelleria e Fabrizio D’Ancona, Sindaco di Pantelleria, relazioneranno Giuseppe Barbera, Comitato Scientifico Associazione Parchi e Giardini d’Italia; Juan Manuel Palerm, Università di Las Palmas, Gran Canaria; Antonio Motisi, Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali, Università di Palermo; Giorgia De Pasquale, Architetto; Marco Cillis, DODiCI_architettura, DIA Università di Parma; Luigi Latini, Direttore della Fondazione Benetton Studi Ricerche. Modera Sonia Anelli, Direttrice del Parco Nazionale Isola di Pantelleria.

Nel corso dell’incontro sarà presentato il terzo volume dei Quaderni del Parco “Il Giardino Pantesco” a cura di Gaia Agnello ed Emilio Barbera, Edito da Kalòs.

Nell’ambito degli eventi collaterali organizzati in occasione del convegno, il 24 giugno, presso il giardino pantesco di Donnafugata a Khamma, si svolgerà “U JARDINU” una particolare performance di teatro di narrazione a cura di Gianni Bernardo (evento a numero limitato, accesso esclusivamente su prenotazione); mentre il 25 giugno mattina si terrà un sopralluogo degli esperti e una particolare visita guidata al vivaio il “Giardino di Rekale”.