TRAPANI – I Misteri, a Trapani, rappresentano cultura, tradizione e soprattutto trapanesità. In occasione della prossima Processione della Settimana Santa, l’Istituto Nova Civitas, guidato da Livio Marrocco, presenta il convegno “I Misteri di Trapani fra storia e fede”. L’appuntamento è per domani, venerdì 11 aprile, alle ore 17.30, presso la sede dell’Unione Maestranze di piazza Scarlatti di Trapani. Sarà l’occasione per ascoltare l’intervento dell’assessore ai Beni Culturali della Regione Siciliana Francesco Scarpinato. Prima, i saluti istituzionali da parte del presidente dell’Unione Maestranze Giovannello D’Aleo. Presentazione e moderazione affidata a Livio Marrocco.

“È un’occasione importante per ascoltare le istituzioni regionali – afferma il presidente di Nova Civitas – , la Processione dei Misteri è un simbolo per la città di Trapani e tutto il territorio. Noi di Nova Civitas – aggiunge Marrocco – , non potevamo tirarci indietro su un confronto che deve unire politica istituzionale alle tradizioni della nostra Trapani”. L’ingresso è gratuito. La cittadinanza è invitata a partecipare.