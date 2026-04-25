Convegno sui 900 anni di storia del Monastero San Michele

MAZARA DEL VALLO – Sabato 9 maggio si terrà a Mazara del Vallo il convegno di studi nel nono centenario del Monastero San Michele. Ecco il programma. Prima sessione dei lavori: ore 8 (chiesa), santa messa; ore 10 (salone della foresteria monastica). Saluti: il Vescovo monsignor Angelo Giurdanella, il prefetto Daniela Lupo, il sindaco Salvatore Quinci, Donna Giovanna Tranchina osb, Superiora maggiore del Monastero. Presentazione: don Orazio Placenti. Relazioni: Cristina Rognoni (Università di Palermo) su “S. Michele di Mazara, Giorgio di Antiochia e i documenti greci”, Gioacchino Strano (Università di Catania) su “Schemi e modelli di tradizione bizantina nella produzione poetica e retorica della Sicilia normanna”, Antonino Tranchina (Università di Napoli) su “Templum Angelorum, le tracce della fabbrica medievale di San Michele a Mazara nel quadro dell’architettura siciliana di età normanna, Giovanni Travagliato (Università di Palermo) su “Il baculo pastorale dell’argentiere Paolo Gili per la badessa Donna Caterina de Guglielmo (1518-1553)”. Comunicazione: il documento inedito del contratto di Fazio Gagini con il Monastero di San Michele per le statue della Madonna della Grazia e di San Michele. Seconda sessione di lavori (chiesa): da ore 15, interventi di: Dom Ildebrando Scicolone osb, Abate emerito dell’Abbazia di San Martino delle Scale su “Il monachesimo benedettino in epoca normanna”, Giovanni Isgrò (Università di Palermo) su “I Benedettini e il dramma liturgico al tempo di Ruggero II”, Mariny Guttilla (Università di Palermo) su “Il soffitto affrescato della Chiesa del Monastero benedettino di San Michele a Mazara”, Salvatore Machì su “La facies settecentesca della Chiesa del Monastero di San Michele Arcangelo: la decorazione serpottesca in stucco”. Comunicazione: la bolla di ricevuta della statua argentea di San Michele di Joseph Bauer. Ore 19, santa messa presieduta dal Vescovo Angelo, con l’Arcivescovo monsignor Vito Rallo e l’Abate di San Martino delle Scale.