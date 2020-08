Convocato il consiglio comunale per il 10 agosto in diretta streaming

PARTANNA – E’ convocato il consiglio comunale, in seduta ordinaria, per le ore 10,30 del giorno 10/08/2020 , con modalità di video conferenza, ai sensi dell’art. 73, comma 1 del D.L. 18/2020 e secondo i criteri di cui alla determinazione del Presidente del Consiglio n. 1 del 23.03.2020. Il luogo dove si svolgerà il Consiglio […]

PARTANNA – E’ convocato il consiglio comunale, in seduta ordinaria, per le ore 10,30 del giorno 10/08/2020 , con modalità di video conferenza, ai sensi dell’art. 73, comma 1 del D.L. 18/2020 e secondo i criteri di cui alla determinazione del Presidente del Consiglio n. 1 del 23.03.2020. Il luogo dove si svolgerà il Consiglio Comunale è la sede del Palazzo Municipale di Via Vittorio Emanuele, 18 dove saranno presenti il Presidente del Consiglio e il Segretario Generale, collegati in videoconferenza. Ciascun consigliere potrà partecipare al Consiglio tramite la piattaforma informatica zoom.us, collegandosi al link che verrà comunicato in tempo utile prima della seduta da dove scaricare l’apposito applicativo. Sarà data adeguata pubblicità dei lavori mediante diretta streaming il cui canale di diffusione sarà successivamente comunicato mediante il sito istituzionale dell’Ente. Il Consiglio Comunale affronterà la trattazione degli affari di cui al seguente

ORDINE DEL GIORNO

Nomina scrutatori

Comunicazioni

Interrogazioni