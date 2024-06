Coop. Badia Grande: due eventi culturali a Marsala per la Giornata Mondiale del Rifugiato

MARSALA – Entrano nel vivo, a Marsala, le celebrazioni per la Giornata Mondiale del Rifugiato organizzate dalla cooperativa sociale Badia Grande con il patrocinio del Comune. Venerdì 20 e sabato 21 giugno in programma due appuntamenti per discutere, riflettere e raccontare storie di immigrazione ed integrazione, in linea con la campagna di solidarietà #WithRefugees per un mondo dove tutti i rifugiati sono benvenuti, promossa dall’Agenzia ONU per i rifugiati (UNHCR).

Venerdì, al Complesso Monumentale San Pietro (ore 10:00/13:00), una kermesse culturale sul tema “Ogni storia merita di essere ascoltata”. In programma: il laboratorio di narrazione “Azzurro come un prato”, a cura degli operatori della struttura per Minori Stranieri Non Accompagnati “Mappamondo”, la testimonianza di vita di Sondy Ngombe Mesack Donald, beneficiario del SAI Marsala, la presentazione del libro “Pane e Acqua” dello scrittore Ibrahima Lo. A conversare con l’autore, la giornalista Ninni Cannizzo. Le conclusioni dell’incontro saranno affidate a Monsignor Domenico Mogavero, vescovo emerito di Mazara del Vallo.

Sabato, presso le Cantine Chitarra (ore 18:00 – 00:00), si terrà il talk sul tema: “La forza dell’Inclusione”. Interverranno: onorevole Pietro Bartolo, già medico di Lampedusa, Domenico Venuti, presidente dell’Associazione Amministratori Locali, Stefania Russello, Jessica Restivo e Stefania Lo Coco del Progetto Maddalena – Ente Antitratta Nazionale, Pina Mandina, dirigente Istituto Alberghiero Florio di Erice, Valentina Villabuona, operatore Legale dei Progetti SAI. L’incontro sarà moderato dalla giornalista Ninni Cannizzo.

Alle 20.00 Aperitivo con musica (ZAK RADIO-DJ SET); alle 21:00 spettacolo danzante a cura di International Dance Academy A.S.D. di Francesca Colomba – Custonaci, con la partecipazione di una rappresentanza di MSNA. Dalle ore 21:30 a mezzanotte, spettacolo musicale con la Band “IRREQUIETI”.

«Dopo il torneo di calcio balilla umano itinerante, che ha coinvolto e divertito la scorsa settimana beneficiari e comuni cittadini – dicono Greta Margagliotti e Lorena Tortorici, coordinatrici dei progetti SAI gestiti dalla coop. Badia Grande -, adesso si apre il momento della riflessione, del racconto e del dibattito con le Istituzioni e le associazioni che a vario si occupano di immigrazione. Sposando a pieno il tema della campagna #WithRefugees 2024, riteniamo infatti che solo attraverso la conoscenza dell’altro e della sua unicità, si possano abbattere pregiudizi e stereotipi e favorire una reale inclusione nella vita sociale, economica e politica nei confronti di chi fugge dal proprio Paese alla ricerca di un futuro dignitoso».

«In questa Giornata Mondiale del Rifugiato, una ricorrenza di fondamentale importanza per riflettere sulla condizione di milioni di persone costrette a fuggire dalle loro case a causa di conflitti, persecuzioni e violazioni dei diritti umani – dichiara Giusy Piccione, assessore ai Servizi Sociali del Comune di Marsala-. il nostro pensiero va a tutte le persone che hanno dovuto abbandonare le loro case in cerca di sicurezza e dignità».