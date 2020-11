Coronavirus, Asp Trapani: al via servizio di assistenza psicologica a pazienti Covid

TRAPANI – La direzione strategica dell’Asp di Trapani ha attivato un servizio di assistenza psicologica telefonica per i pazienti Covid in quarantena domiciliare o in autoisolamento. Si tratta di un supporto specialistico rivolto a tutte le persone che in questa particolare situazione di emergenza sanitaria stanno vivendo una condizione di ansia o di disagio emotivo, […]

Si tratta di un supporto specialistico rivolto a tutte le persone che in questa particolare situazione di emergenza sanitaria stanno vivendo una condizione di ansia o di disagio emotivo, con particolare riferimento a coloro che trovandosi in isolamento domiciliare avvertono in maniera amplificata un senso di destabilizzazione e di incertezza generale.

L’iniziativa, attivata in ciascun Distretto dell’Azienda sanitaria provinciale di Trapani, è il frutto della collaborazione tra l’Unità Speciale di Continuità Assistenziale e il Servizio di Psicologia, e rientra in una più ampia ottica di cure integrate che prevede la presa in carico globale dei pazienti Covid a partire da una prima indagine finalizzata a differenziare le sintomatologie su base organica da quelle su base psicologica.

“La questione psicologica è molto importante in questo momento – sottolinea il commissario straordinario dell’Asp di Trapani, Paolo Zappalà – Lo smarrimento rappresenta un elemento ricorrente nelle fasi iniziali di tutti i contesti di crisi, e nonostante siano state adottate specifiche misure nel contenimento della diffusione della pandemia, la paura è il sentimento presente in molti pazienti affetti dal covid, e una precisa diagnosi differenziale può indirizzare ad interventi mirati e puntuali. Per questo – conclude Zappalà – abbiamo potenziato il servizio di assistenza psicologica sia telefonica che nei reparti”.

I pazienti covid vengono contattati telefonicamente dagli psicologi su segnalazione degli operatori Usca.

Inoltre, è ripresa l’attività di assistenza psicologica nei reparti covid degli ospedali ‘Paolo Borsellino’ di Marsala e ‘Abele Ajello’ di Mazara del Vallo dove è prevista la presenza di una psicologa del servizio di Psicologia – Psicologia ospedaliera, per la gestione delle emergenze psicologiche di pazienti, familiari e operatori sanitari. Uno psicologo è operativo anche nella nuova Residenza Sanitaria Assistenziale di Salemi.