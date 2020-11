Coronavirus, Asp Trapani: sabato 21 e domenica 22 novembre screening Covid19 per alunni scuole elementari

TRAPANI – Continua la campagna di screening rivolta alla popolazione scolastica del territorio trapanese promossa dall’Assessorato regionale della Salute d’intesa con Anci Sicilia. Oggi, sabato 21 e domenica 22 novembre 2020 l’Asp di Trapani avvia una campagna di screening con tamponi antigenici rapidi rivolta agli alunni delle scuole elementari di tutta la provincia di Trapani, alle famiglie e al personale scolastico.

L’attività, condotta dalle squadre di medici e infermieri Usca dell’Asp di Trapani, si svolgerà in modalità Drive in dalle 9 alle 18 (chiusura prenotazioni online alle 16), con un punto di servizio per l’effettuazione dei test per ciascun Comune con popolazione superiore a 10mila abitanti.

Di seguito le località inserite nella piattaforma online predisposta dalla Regione Siciliana www.siciliacoronavirus.it attraverso la quale è possibile prenotarsi:

Distretto Sanitario di Trapani:

Trapani: piazzale Ilio

Erice: piazza Pertini

Valderice: Via San Barnaba (solo domenica 22 novembre)

Paceco: via Sen. Grammatico (solo sabato 21 novembre)

Custonaci: Parco Cerriolo (solo domenica 22 novembre, anche nei Comuni di Custonaci, San Vito Lo Capo, Buseto Palizzolo.

Distretto Sanitario di Marsala:

Marsala: area attrezzata per il mercato settimanale – ingresso via degli Atleti

Distretto Sanitario di Mazara del Vallo:

Mazara del Vallo: Porto Nuovo

Salemi: via San Matteo – sede Protezione Civile Comunale

Distretto Sanitario di Castelvetrano:

Castelvetrano: via Autonomia Siciliana – Area Industriale

Partanna: piazza Galileo Galilei (piazza Mercato)

Campobello di Mazara: piazza Eremita (Istituto Collodi)

Distretto di Alcamo:

Alcamo: Contrada Sasi

Castellammare del Golfo: piazzale antistante Cimitero (solo domenica 22 novembre)