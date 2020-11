Coronavirus, da domani la Sicilia sarà in zona gialla (rischio moderato)

PALERMO – Da domani (29 novembre) la Sicilia passa in zona gialla (a rischio moderato) in cui vigeranno le seguenti principali regole:

Ci sarà coprifuoco a partire dalle ore 22. Per uscire di casa oltre l’orario occorre un’autocertificazione.

I Servizi di ristorazione, compresi i bar, saranno aperti fino alle ore 18.

Continueranno a restare chiusi i musei e le mostre.

Per le scuole superiori continuerà la Didattica a distanza, mentre per le scuole elementari e medie la Didattica sarà in presenza con obbligo della mascherina per tutti gli studenti.

Le attività commerciali rimarranno chiuse nelle giornate festive e prefestive, ad eccezione di farmacie, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie ed edicole.

La Capienza massima sui mezzi di trasporto pubblico sarà del 50%.

Sono sospese le prove selettive e i concorsi, sia pubblici che privati.

Rimarranno chiusi gli angoli scommesse e i giochi nei bar e nelle tabaccherie.

Per circolare nella regione non sarà necessaria alcuna autocertificazione (che invece è obbligatoria se occorresse recarsi per cause di forza maggiore in una regione rossa).