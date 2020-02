Coronavirus, da stasera controlli temperatura estesi anche ai passeggeri dei voli nazionali provenienti da Roma Fiumicino

PALERMO – Dopo l’attività di screening della temperatura corporea per passeggeri in arrivo con i voli internazionali, da stasera (10 febbraio), all’aeroporto di Palermo Falcone Borsellino, i tecnici del ministero della Salute e della Croce Rossa Italiana estenderanno i controlli anche ai passeggeri dei voli nazionali provenienti da Roma Fiumicino. Come da prassi, saranno utilizzati […]

PALERMO – Dopo l ’ attività di screening della temperatura corporea per passeggeri in arrivo con i voli internazionali, da stasera (10 febbraio), all’aeroporto di Palermo Falcone Borsellino, i tecnici del ministero della Salute e della Croce Rossa Italiana estenderanno i controlli anche ai passeggeri dei voli nazionali provenienti da Roma Fiumicino. Come da prassi, saranno utilizzati i termometri laser, mentre sono state avviate le procedure per l’acquisto dei termoscanner.