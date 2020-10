Deceduto per coronavirus il vicepreside dell’istituto Nosengo, Natale Pulizzi. Oggi scuole chiuse per lutto cittadino

PETROSINO – “Ci svegliamo con una notizia tristissima per Petrosino. Con immenso dolore apprendiamo che Natale Pulizzi, vice preside dell’Istituto Nosengo, è salito al cielo. Per oltre un mese ha combattuto contro il Covid. Lo ha fatto insegnandoci la sua ultima lezione di garbo e amore per la nostra comunità, dichiarando pubblicamente il suo contagio e […]

PETROSINO – “Ci svegliamo con una notizia tristissima per Petrosino. Con immenso dolore apprendiamo che Natale Pulizzi, vice preside dell’Istituto Nosengo, è salito al cielo. Per oltre un mese ha combattuto contro il Covid. Lo ha fatto insegnandoci la sua ultima lezione di garbo e amore per la nostra comunità, dichiarando pubblicamente il suo contagio e chiedendo a tutti coloro che erano stati in contatto con lui di sottoporsi ai test. Facendoci capire chiaramente che con questo maledetto virus non si scherza affatto e che dobbiamo prendere sempre tutte le precauzioni. Ai familiari va il nostro cordoglio, vicinanza alla comunità scolastica. Dichiaro il lutto cittadino e dispongo bandiere a mezz’asta per tutto il territorio comunale. Tutte le scuole, di ogni ordine e grado, saranno chiuse per oggi. Che la terra ti sia lieve caro amico di tutti noi, ciao Natale”.

Lo dichiara il Sindaco di Petrosino, Gaspare Giacalone, dopo aver appreso del decesso di Natale Pulizzi, vice dirigente scolastico dell’istituto comprensivo Gesualdo Nosengo.