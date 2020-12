Coronavirus, i Sindaci del Trapanese scrivono all’Asp: “Occorre una tempestiva e precisa comunicazione dei dati ai Comuni”

PETROSINO – Su proposta deI Sindaco di Petrosino, Gaspare Giacalone, i sindaci dei Comuni della Provincia di Trapani hanno scritto al Commissario della locale Azienda Sanitaria Provinciale, Paolo Zappalà, per chiedere la trasmissione tempestiva e precisa dei dati quotidiani relativi alla situazione sul fronte del Coronavirus in ogni territorio. “Da diversi giorni”, si legge nella nota, […]

PETROSINO – Su proposta deI Sindaco di Petrosino, Gaspare Giacalone, i sindaci dei Comuni della Provincia di Trapani hanno scritto al Commissario della locale Azienda Sanitaria Provinciale, Paolo Zappalà, per chiedere la trasmissione tempestiva e precisa dei dati quotidiani relativi alla situazione sul fronte del Coronavirus in ogni territorio. “Da diversi giorni”, si legge nella nota, “non giungono ai Comuni della provincia i report sintetici giornalieri sui soggetti positivi al contagio da Covid-19”. Secondo i Sindaci, la mancata trasmissione dei report genera due criticità:

•Mancanza dei dettagli dei dati dei soggetti Contagiati (positivi, decessi, quarantena etc) per singolo comune;

•Asincronia dei dati rispetto a quelli pubblicati dai media;

“Questa discrepanza di trattamento nella comunicazione”, osservano ancora i Sindaci, “non depone per una corretta gestione dell’epidemia da Covid-19 che i Comuni sono chiamati a fronteggiare così come le strutture sanitarie. I Sindaci che, per legge, sono i responsabili sanitari dei propri territori, hanno una impellente necessità di avere dati aggiornati che sono alla base di una corretta comunicazione con la collettività amministrata”. Da qui, la richiesta indirizzata al Commissario Zappalà affinché si possa ripristinare nel breve periodo il normale flusso di informazioni sui dati del contagio che riguardano tuti i Comuni della provincia di Trapani.

La nota è stata sottoscritta e condivisa dai seguenti Sindaci:

Massimo Grillo Sindaco di Marsala

Giacomo Tranchida Sindaco di Trapani

Salvatore Quinci Sindaco di Mazara del Vallo

Domenico Surdi Sindaco di Alcamo

Enzo Alfano Sindaco di Castelvetrano

Daniela Toscano Sindaco di Erice

Nicola Rizzo Sindaco di Castellammare del Golfo

Francesco Stabile Sindaco di Valderice

Giuseppe Castiglione Sindaco di Campobello di Mazara

Giuseppe Scarcella Sindaco di Paceco

Domenico Venuti Sindaco di Salemi

Nicolò Catania Sindaco di Partanna

Gaspare Giacalone Sindaco di Petrosino

Vincenzo Campo Sindaco di Pantelleria

Antonino Accardo Sindaco di Calatafimi

Giuseppe Morfino Sindaco di Custonaci

Giuseppe Lombardino Sindaco di Santa Ninfa

Giuseppe Peraino Sindaco di San Vito Lo Capo

Francesco Forgione Sindaco di Favignana

Salvatore Sutera Sindaco di Gibellina

Roberto Maiorana Sindaco di Buseto Palizzolo

Giuseppe Riserbato Sindaco di Vita

Vincenzo Drago Sindaco di Salaparuta

Francesco Blanda Vicesindaco di Poggioreale