Coronavirus, il Sindaco dispone la sospensione delle attività didattiche in presenza nelle scuole di Petrosino dal 17 al 26 gennaio

PETROSINO – Il Sindaco di Petrosino, Gaspare Giacalone, ha firmato stamattina (15 gennaio) l’Ordinanza con la quale dispone per 10 giorni la sospensione delle attività didattiche in presenza in tutte le scuole di Petrosino. Il provvedimento sindacale avrà efficacia a partire da lunedì 17 gennaio e fino al 26 gennaio. Sarà competenza dei Dirigenti degli Istituti scolastici locali procedere all’attivazione della didattica a distanza.

“Abbiamo ricevuto parere favorevole da parte dell’Asp per disporre la chiusura delle scuole e l’attivazione della Didattica a Distanza”, afferma il Primo Cittadino. Che aggiunge: “Perciò ho appena firmato l’Ordinanza con la quale ho disposto la sospensione delle attività didattiche in presenza in tutte le scuole ricadenti sul territorio di Petrosino a partire da lunedì 17 gennaio e fino al 26 gennaio. Una decisione presa per limitare quanto più possibile il diffondersi dei contagi e per tutelare i nostri ragazzi e le nostre ragazze, i nostri bambini e le nostre bambine. Sarà, adesso, competenza dei Dirigenti scolastici procedere all’attivazione della Didattica a distanza”.