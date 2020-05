Coronavirus: la protezione dei dipendenti della Conad di Partanna

PARTANNA – La Conad di Partanna di buon’ora si è attrezzata per proteggere i suoi dipendenti e i clienti dal pericolo di contagio da Coronavirus. Guanti, mascherine, visiere e schermi in plexigas separano le cassiere dai clienti con i quali inevitabilmente devono essere in stretto contatto. Questi ultimi, come da normativa, sono tenuti a portare […]

PARTANNA – La Conad di Partanna di buon’ora si è attrezzata per proteggere i suoi dipendenti e i clienti dal pericolo di contagio da Coronavirus. Guanti, mascherine, visiere e schermi in plexigas separano le cassiere dai clienti con i quali inevitabilmente devono essere in stretto contatto. Questi ultimi, come da normativa, sono tenuti a portare le mascherine e mantengono le distanze previste. Con questo tipo di accorgimenti e con altri (come la frutta tenuta dentro confezioni) si fa la giusta parte per allontanare il pericolo del Coronavirus dalla vita dei dipendenti e dei clienti.