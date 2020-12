Coronavirus, le disposizioni per chi rientra in Sicilia per le festività natalizie. L’Asp di Trapani predispone 7 Drive in per tamponi rapidi

TRAPANI – In applicazione dell’ordinanza n. 64 del 10 dicembre 2020 del presidente della Regione Siciliana, l’Asp di Trapani, per coloro che fanno rientro in Sicilia in occasione delle festività natalizie, ha messo a disposizione sette postazioni per l’esecuzione dei tamponi rapidi dal 14 dicembre 2020 al 7 gennaio 2021. Di seguito le postazioni dei […]

TRAPANI – In applicazione dell’ordinanza n. 64 del 10 dicembre 2020 del presidente della Regione Siciliana, l’Asp di Trapani, per coloro che fanno rientro in Sicilia in occasione delle festività natalizie, ha messo a disposizione sette postazioni per l’esecuzione dei tamponi rapidi dal 14 dicembre 2020 al 7 gennaio 2021.

Di seguito le postazioni dei Drive in operativi in provincia di Trapani tutti i giorni dalle 8.30 alle 13.30:

Trapani: Autoparco comunale, via Libica;

Mazara del Vallo – Autoparco comunale, c/da Affacciata

Castelvetrano – via Autonomia Siciliana, zona Industriale;

Alcamo – zona Industriale, c/da Sasi;

Marsala – Autoparco comunale, c/da ponte Fiumarella;

Pantelleria – sede Distretto sanitario

Aeroporto Vincenzo Florio (Birgi) – Area Sbarchi

Si ricorda che i soggetti che, a partire dal giorno 14 dicembre 2020 e fino al 7 gennaio 2021, faranno ingresso nel territorio della Regione Siciliana, per ragioni connesse al periodo delle festività, sono tenuti a:

Registrarsi su www.siciliacoronavirus.it (sono esclusi i pendolari oppure coloro che si siano allontanati dal territorio regionale nei giorni immediatamente antecedenti e per recarsi nel territorio nazionale per un periodo inferiore a quattro giorni).

Dare atto nel “FORM” di registrazione di avere effettuato il tampone molecolare entro le 48 ore antecedenti all’arrivo in Sicilia.

Chi non ha effettuato il molecolare, in alternativa può scegliere una delle seguenti opzioni:

a) recarsi presso un drive in per effettuare un tampone rapido. Se negativo dovrà ripeterlo dopo 5 giorni. In questo intervallo di 5 giorni bisognerà utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali onde evitare di avere contatti stretti con chiunque;

b) recarsi presso un laboratorio privato a sue spese per effettuare un tampone molecolare (con onere della struttura di dare comunicazione dell’esito al Dipartimento di Prevenzione);

c) nel caso in cui il soggetto non segua alcuna delle procedure precedenti è obbligato a porsi in quarantena per 10 giorni presso il proprio domicilio, con onere di darne comunicazione al proprio medico di medicina generale/pediatra o all’Asp di pertinenza.