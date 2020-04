Coronavirus: Solidarietà reciproca siciliani-cinesi

SCIACCA – Nel mese di Febbraio, momento di massima diffusione del COVID-19 in Cina, la Casa di Cura Santa Maria del Giglio di Sciacca ha inviato varie forniture farmaceutiche e diversi dispositivi di protezione individuale a conoscenti della città di Shenzhen per dare un piccolo e simbolico contributo alla lotta alla pandemia. Oggi, momento in […]

SCIACCA – Nel mese di Febbraio, momento di massima diffusione del COVID-19 in Cina, la Casa di Cura Santa Maria del Giglio di Sciacca ha inviato varie forniture farmaceutiche e diversi dispositivi di protezione individuale a conoscenti della città di Shenzhen per dare un piccolo e simbolico contributo alla lotta alla pandemia.

Oggi, momento in cui anche l’Italia si trova a fronteggiare la peggiore crisi sanitaria dell’età contemporanea, la signora Yuxiang Fang della città di Shenzhen ha omaggiato con ben duemila mascherine ffp2 e altri molteplici presidi la Casa di Cura Santa Maria del Giglio che accoglie al suo interno disabili psichici. Da parte dell’Amministratore della Casa di Cura Santa Maria del Giglio, un sentito ringraziamento alla generosa donatrice cinese per l’aiuto ricevuto in questo momento così devastante per l’Italia. Il gesto reciproco solidale fa comprendere la forza della collaborazione e la riconoscenza per chi si è fatto avanti. Abbattendo le frontiere (di qualsiasi genere) sarà più facile sconfiggere il pericoloso nemico invisibile rappresentato dal coronavirus.