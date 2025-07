Corso di Arabo oer sanitari nell’Ospedale di Mazara del Vallo

MAZARA DEL VALLO – Un “Corso di lingua araba per professionisti sanitari che operano in contesti multiculturali” si è concluso nei giorni scorsi all’ospedale “Abele Ajello” di Mazara del Vallo.

Un corso, destinato a operatori individuati dal Direttore sanitario del presidio ospedaliero, Giuseppe Morana, di particolare rilevanza per ben operare in un territorio, dove vive una folta comunità di origine maghrebina, ben integrata con quella locale.

“Sono particolarmente lieta di questa iniziativa – spiega il Commissario straordinario dell’ASP Trapani Sabrina Pulvirenti – perché diviene un ponte di comunicazione tra culture, che va nella direzione dell’integrazione vera, quella dei fatti concreti che fanno sentire il paziente parte di una comunità e non un altro da cui diffidare”.

Obiettivo del corso è stato quello di fornire ai partecipanti conoscenze linguistiche e culturali finalizzate non solo al superamento delle barriere linguistiche ma anche al miglioramento dell’efficienza del servizio sanitario in contesti di emergenza multiculturale.

Attraverso il metodo Assimil, il docente formatore individuato dall’Unità operativa Formazione dell’ASP di Trapani, Mariada Pansera, ha incentrato il corso sull’insegnamento delle basi grammaticali della lingua araba, nonché conoscenze di usi e costumi, necessarie per interagire con pazienti madrelingua arabi in situazioni di emergenza.

Sono state altresì fornite un’apposita terminologia medica di base in arabo, oltre che apposite tecniche di comunicazione in emergenza per trasmettere informazioni critiche, raccogliere anamnesi e fornire istruzioni salvavita.