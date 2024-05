Corso di formazione per svolgere l’incarico di presidente di seggio

TRAPANI – La Prefettura U.T.G. di Trapani in collaborazione con l’ANUSCA ha organizzato il 10° corso di formazione per i Presidenti di seggio ed Ufficiali Elettorali, mirato a rafforzare le competenze in materia di procedure e attività elettorali in vista dell’imminente costituzione degli uffici di sezione.

Il corso di formazione è stato tenuto in modalità online venerdì 24 maggio 2024 dalle ore 15 alle ore 18 e ha visto la partecipazione della gran parte dei Presidenti degli Uffici Elettorali di sezione che saranno impegnati nelle prossime elezioni europee e nelle consultazioni amministrative del 8-9 giugno 2024.

L’iniziativa è stata particolarmente apprezzata non solo dai Presidenti di seggio dei Comuni interessati dalle elezioni amministrative, ma anche dagli Ufficiali Elettorali chiamati a svolgere fondamentali funzioni di raccordo tra gli uffici sezionali e di comunicazione alla Prefettura.

Il corso di formazione presieduto dal dott. Sergio Santi, esperto in materia elettorale dell’Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d’Anagrafe (A.N.U.S.C.A.), ha stimolato l’attenzione degli addetti ai lavori sugli aspetti più tecnici degli adempimenti connessi alla prossima tornata elettorale, la cui eventuale inosservanza può comportare gravi conseguenze di rilievo penale e/o amministrativo.