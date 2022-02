Corso di manovre salvavita per “Costruiamo con il Cuore”

TRAPANI – Corso di manovre salvavita per il personale della BigMat di Trapani che ha aderito al progetto “Costruiamo con il Cuore”. A realizzare l’incontro di formazione sono stati il Riferimento Civico della Salute e direttore dell’ente di formazione Primo Soccorso Trapani Sebastiano Monticciolo, l’istruttore Nazionale Vincenzo Nicosia e l’istruttore Maria Cristina Caime. «Diffondere e […]

TRAPANI – Corso di manovre salvavita per il personale della BigMat di Trapani che ha aderito al progetto “Costruiamo con il Cuore”. A realizzare l’incontro di formazione sono stati il Riferimento Civico della Salute e direttore dell’ente di formazione Primo Soccorso Trapani Sebastiano Monticciolo, l’istruttore Nazionale Vincenzo Nicosia e l’istruttore Maria Cristina Caime.

«Diffondere e promuovere la cultura del primo soccorso è di vitale importanza in situazioni complesse come quelle legate alle attività sul settore edile e ai cantieri», ha ricordato il Coordinatore provinciale della Rete Civica della Salute Antonino Miceli.

«Durante la giornata di formazione – ha sottolineato il titolare dell’azienda Alberto De Filippi – il personale ha acquisito le necessarie conoscenze e tecniche di base per poter soccorrere chi durante le attività lavorative, si dovesse trovare in difficoltà e a rischio di vita per arresto cardiaco improvviso».