Corso manovre Salvavita per i maestri di ballo dell’AIMB di Palermo

PALERMO – Si è tenuto a Palermo nella sede dell’ A.I.M.B. (Associazione Italiana Maestri di Ballo) il corso per operatori BLSD-PBLSD (supporto di base delle funzioni vitali e defibrillazione precoce).

Alla presenza del presidente A.I.M.B. Leonardo Palumbo, il corso ha visto la partecipazione dell’ente di formazione “Primo Soccorso Trapani” con il presidente Sebastiano Monticciolo (Riferimento Civico della Salute del Comune di Trapani), l’istruttore nazionale di Salvamento Agency Antonio Miceli (Coordinatore provinciale Trapani della Rete Civica della Salute), l’aiuto Istruttore Maria Cristina Caime.

Durante le attività teoriche e pratiche che hanno scandito la giornata di formazione, i maestri di ballo hanno acquisito le necessarie conoscenze tecniche di base per poter soccorrere chi, durante le lezioni di danza, si dovesse trovare in difficoltà e a rischio di vita per arresto cardiaco improvviso.

Diffondere e promuovere la cultura del soccorso è di vitale importanza anche in situazioni più complesse, ha sottolineato il coordinatore della Rete Civica Salute della provincia di Palermo avv. Paolo Rugolo, che ha espresso supporto e sostegno all’azione svolta.