Costituita la cabina di coordinamento per l’attuazione dei programmi e degli interventi PNRR in Provincia di Trapani

TRAPANI – Con decreto prefettizio è costituita la cabina di coordinamento coordinata dal Prefetto e composta da un rappresentante della Regione, da un rappresentante del Libero Consorzio dei Comuni della Provincia di Trapani, da un rappresentante della Ragioneria Generale dello Stato, dai sindaci dei Comuni titolari di interventi PNRR, per definire un piano di azione per l’efficace attuazione dei programmi e degli interventi a livello provinciale PNRR, di cui all’art. 9 del decreto legge del 2 marzo 2024 n. 19.

La stessa si riunirà periodicamente in forma plenaria o ristretta su richiesta degli interessati.

Il primo incontro riguarderà lo stato dei progetti di Rigenerazione Urbana che rientrano tra le misure del PNRR e mirano a ridurre le situazioni di emarginazione e degrado sociale e a migliorare la qualità degli spazi urbani e del tessuto sociale e ambientale.

I Comuni interessati sono Alcamo, Erice, Marsala, Mazara del Vallo, Trapani.