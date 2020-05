Covid-19: mascherine introvabili, ma la colpa non è dei farmacisti, esposti in prima linea senza protezioni. Appello alla Prefettura e al Governo Regionale

PALERMO – “L’inizio della ‘fase 2’, con il rientro al lavoro di milioni di cittadini, richiede ovviamente una maggiore disponibilità di mascherine. Federfarma nazionale già da tempo si è attivata rendendosi disponibile da subito a distribuire gratuitamente

le mascherine della Protezione civile”. Lo dichiara Roberto Tobia,

presidente di Federfarma Palermo e segretario nazionale di Federfarma,

che aggiunge: “Federfarma ha quindi chiesto un prezzo controllato,

allo scopo di evitare le speculazioni di cui è stata vittima la

farmacia italiana e che si sono abbattute sui cittadini. E ha infine

chiesto a viva voce e con gran forza l’abolizione dell’Iva su questi

dispositivi indispensabili oggi più che mai”.

“Purtroppo – constata Tobia – il Paese deve affrontare gli eventi

senza un’adeguata preparazione. Ad oggi in molte farmacie le

mascherine non sono arrivate. La distribuzione intermedia avrebbe

dovuto distribuire quelle della Protezione civile ma, a causa dei

ritardi degli enti certificatori, non può ancora immetterle nel

circuito. Le mascherine continuano a essere vendute nelle poche

farmacie che ne sono fornite, ad un prezzo pubblico di 50 centesimi

più Iva, quindi a 61 centesimi, non essendo stata ancora abolita, come

promesso dal governo, l’aliquota del 22%”.

“La colpa – ribadisce Roberto Tobia – non è sicuramente dei

farmacisti, coloro che rispondono direttamente ai cittadini sopperendo

in questo momento di emergenza nazionale alle carenze di qualcun

altro. Addebitarci responsabilità non nostre non risolve il problema”.

“Avviare la ‘fase 2’ senza un’adeguata dotazione di mascherine

potrebbe fare risalire velocemente la curva dei contagi”. Per questo

il presidente di Federfarma Palermo lancia un appello “alla Prefettura

e al governo regionale perché aiutino i farmacisti ad affrontare

questa ‘emergenza nell’emergenza’ ”:

“Oggi le mascherine sono quasi del tutto introvabili, a Palermo come

in tutta Italia. Ma a subire le comprensibili reazioni dei cittadini,

che giustamente pretendono di trovare le protezioni individuali, ci

siamo solo noi farmacisti esposti in prima linea”.

“Siamo, sì, stanchi, ma di essere mandati allo sbaraglio senza alcun

supporto concreto sin dall’inizio della pandemia – incalza Tobia – .

Non ci siamo mai sottratti al dovere di restare aperti, anche senza

mascherine né altre protezioni, al servizio dei cittadini, dai quali

raccogliamo continue attestazioni di stima per il nostro operato. Il

servizio di dispensazione dei farmaci è stato sempre garantito,

soprattutto nelle zone rosse, anche a Villafrati, in provincia di

Palermo. Risultato? Ben sedici nostri colleghi sono morti a causa del

contagio. Un prezzo altissimo pagato dalla nostra categoria. Eppure

qualcuno cerca di far passare nell’opinione pubblica l’idea che siamo

speculatori”.

“Bisogna bonificare il dibattito politico – sottolinea Tobia – dalla

questione del prezzo di un prodotto che non c’è, e darsi tutti da fare

per dare risposte al bisogno di tutela dei cittadini”.

“Non è consentito a nessuno mettere in dubbio la serietà e l’etica dei

farmacisti – conclude Roberto Tobia – che sono professionisti,

difensori della salute allo stesso modo di tutto il personale

sanitario coinvolto in questa emergenza. Non vogliamo essere

considerati eroi, ma quanto meno rispettati per il lavoro che

svolgiamo per il Servizio sanitario nazionale con totale dedizione in

risposta ai bisogni di salute dei cittadini. Respingiamo gli attacchi

e ci aspettiamo di essere protetti, sostenuti e messi nelle condizioni

di continuare il nostro servizio quanto mai indispensabile in questa

emergenza e alla quale tutti i farmacisti e i loro collaboratori hanno

risposto in maniera efficace, efficiente e generosa”.