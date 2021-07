Covid-19: un imprenditore di origini padovane tra i primi a rientrare in Italia dagli Usa

PADOVA – Matteo Zoin, 47 anni, imprenditore italo-americano, originario di Padova, è stato uno dei primi a rimpatriare con il volo diretto della Delta Air Line; il collegamento è stato recentemente ripristinato da New York all’aeroporto Marco Polo di Venezia. Zoin mancava dall’Italia da due anni. “Sono vaccinato con green pass, per questo le pratiche sanitarie per il rientro sono state semplici. Ho fatto due test per la positività al Covid, prima della partenza, che sono risultati negativi. Ho rincontrato i miei genitori anziani, con una certa dose di tranquillità”. Viaggiare da e per gli Stati Uniti non è ancora possibile in libertà come avveniva prima della pandemia, se non con visti particolari. “Biden pensa che in Europa ci siano ancora pochi vaccinati, e troppi casi di Coronavirus. Per questo non ha ancora aperto le frontiere. Il mio volo era completo all’80 per cento. A bordo anche alcuni turisti americani. Ho viaggiato tutto il tempo con la maschera in plastica che copre e protegge l’intero volto. Anche in America preoccupano le varianti, e vengono stimolati alla vaccinazione coloro i quali non lo hanno ancora fatto. Si parla già della terza dose del vaccino. Nonostante ciò, negli Stati Uniti la vita è ricominciata come prima, senza nessun tipo di restrizione. In Italia invece, si percepisce ancora una fase di stagnazione”.