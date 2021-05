Covid, Asp Trapani: da lunedì 10 maggio vaccinazioni nelle Isole minori

TRAPANI – Al via la vaccinazione per gli abitanti delle isole minori. Da lunedì 10 maggio saranno operativi i punti vaccinali di Pantelleria e Favignana. Gli abitanti delle isole potranno ricevere il vaccino dalle 9 alle 18, tutti i giorni, domenica compresa, rispettivamente nelle sedi di Pantelleria, presso la Mediateca in via San Leonardo, e […]