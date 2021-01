Covid, beni di prima necessità da Pd Marsala a Fondazione San Vito

MARSALA – La pandemia da Covid-19, a più livelli, ha messo in campo la macchina della solidarietà. Così come già avvenuto nella prima fase di lockdown, anche per questo periodo di festività si sono registrate anche numerose donazioni da parte di singoli cittadini, aziende e società, direttamente agli enti collegati alla Diocesi. È di questi […]

MARSALA – La pandemia da Covid-19, a più livelli, ha messo in campo la macchina della solidarietà. Così come già avvenuto nella prima fase di lockdown, anche per questo periodo di festività si sono registrate anche numerose donazioni da parte di singoli cittadini, aziende e società, direttamente agli enti collegati alla Diocesi. È di questi giorni la donazione di un buon quantitativo di beni di prima necessità che il circolo PD di Marsala (la raccolta è stata sollecitata in tutti i circoli della provincia dal Segretario provinciale Domenico Venuti) ha fatto alla mensa fraterna “Giorgio La Pira” della Fondazione San Vito Onlus. I beni si stanno utilizzando per la preparazione dei cibi caldi che vengono offerti ogni giorno alle persone in difficoltà ma alcuni vengono anche distribuiti direttamente. Il Pd Marsala ha anche donato nelle casse dell’ente braccio operativo della Caritas diocesana la somma di quasi 90 euro. Alla Fondazione San Vito Onlus, in questi giorni, sono stati anche donati 600 piccoli panettoni senza glutine. La fornitura omaggio è stata fatta dall’azienda “Msg Italia srl” – con sede a Campobello di Mazara – per così poter offrire i panettoni alle persone celiache.