CREMA SPALMABILE AL PISTACCHIO

a cura di Ina Venezia Ingredienti: 125 g di pistacchi siciliani (o la stessa quantità di farina di pistacchi), 3 cucchiai di olio di girasole, 4 cucchiai di zucchero a velo, 5 cucchiai di latte, 100 g di cioccolato bianco. Fate bollire per qualche minuto i pistacchi e privateli della pellicina. Tostate […]

a cura di Ina Venezia Ingredienti: 125 g di pistacchi siciliani (o la stessa quantità di farina di pistacchi), 3 cucchiai di olio di girasole, 4 cucchiai di zucchero a velo, 5 cucchiai di latte, 100 g di cioccolato bianco.

Fate bollire per qualche minuto i pistacchi e privateli della pellicina. Tostate i pistacchi per un paio di minuti a fiamma bassa e tritateli finemente con il tritatutto (potete saltare questo passaggio usando della farina di pistacchi).

Unite l’olio, amalgamando bene. Fate sciogliere in una pentola il cioccolato bianco con il latte e lo zucchero. Unite la pasta di pistacchio al cioccolato poco alla volta, fino ad ottenere una crema omogenea.

Se la consistenza della crema di pistacchio non è quella desiderata si può aggiungere una nocina di burro fuso o ancora un cucchiaio di latte caldo. Fate raffreddare, riempite un vasetto e conservate in frigo per una settimana circa. Volendo potete congelarne una parte.