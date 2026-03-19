Cretto Lab, a Gibellina studenti e università a confronto tra architettura e territorio

GIBELLINA – Un laboratorio a cielo aperto tra memoria, paesaggio e progettazione: è questo lo spirito del Cretto Lab, avviato ieri mattina (18 marzo) nella sala Agorà di Gibellina nell’ambito del POT (Piano Operativo Territoriale) del Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Palermo.

L’iniziativa, che continuerà nelle giornate del 20 e 24 marzo e 14 aprile, coinvolge studenti, docenti e istituzioni in un percorso di formazione che unisce teoria e osservazione diretta del territorio.

Ad aprire l’incontro sono stati i saluti della presidente della Fondazione Orestiadi, Francesca Corrao, e del vicesindaco Francesca Barbiera, che hanno evidenziato il valore culturale e formativo di un progetto capace di mettere in rete università, scuola e comunità locale.

Il cuore della giornata è stato introdotto dalla professoressa Maria Luigia Dia, che ha illustrato finalità e metodo del laboratorio, sottolineando l’importanza di un approccio interdisciplinare allo studio dell’architettura e dell’urbanistica. A seguire, Renata Prescia ha presentato l’offerta formativa del Corso di Laurea Magistrale in Architettura, mentre Vincenzo Todaro ha approfondito gli obiettivi del Cretto Lab. Zeila Tesoriere ha quindi illustrato il ruolo del POT nell’orientamento e nella formazione degli studenti.

Ampio spazio è stato riservato anche al coinvolgimento delle scuole: tra i partecipanti, gli studenti dell’IPSIA di Santa Ninfa, appartenente all’Istituto Superiore “D’Aguirre – Alighieri” di Salemi. Un’esperienza formativa resa possibile anche grazie al lavoro dei tutor scolastici Michele Asaro, Maria Luigia Dia, Francesca Giaramita e Mauro Marrone.

Dalla teoria alla pratica: nel corso della giornata i partecipanti hanno preso parte a sopralluoghi a Gibellina Nuova e al Grande Cretto di Alberto Burri, luoghi simbolo della ricostruzione e della memoria, trasformati per l’occasione in veri e propri spazi di apprendimento.

Assenti per impegni istituzionali il sindaco di Santa Ninfa Carlo Ferreri, il sindaco di Gibellina Salvatore Sutera e la dirigente dell’Istituto Superiore “D’Aguirre – Alighieri”, professoressa Francesca Accardo.

Il progetto proseguirà, come già detto, il 20 marzo con una serie di workshop, confermando Gibellina come punto di riferimento per la riflessione contemporanea sui temi dell’architettura e della trasformazione del territorio.

Stefano Caruso